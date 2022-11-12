Европейцы возмущены аномальным ростом цен

Они ежедневно выходят на митинги

В Европе ежедневно проходят митинги. Граждане возмущены аномальным ростом цен и требуют от политиков обратить внимание на внутренние проблемы.

Такого скачка цен в Германии не было уже более полувека. Всего за месяц продукты питания подорожали на 20 с лишним процентов. Растительное масло и вовсе на 50. Главным стимулом инфляции по-прежнему остается стоимость электроэнергии, которая продолжает расти под давлением антироссийских санкций. Ежевечерние прогулки жителей ФРГ с плакатами против самоубийственной политики властей, кажется, стали уже привычным ритуалом, сообщает "ТВ Центр".

В швейцарской Лозанне на демонстрацию за повышение заработной платы вышли почти десть тысяч рабочих. В Болгарии протестующие собрались перед зданием парламента. Люди жалуются, что уже сейчас не могут оплачивать счета за коммуналку, а отопительный сезон только начинается. В ходе акции более тысячи автомобилей проехали по главным бульварам Софии.

Жители Молдавии делятся в соцсетях фотографиями квитанций за газ: теперь за 230 кубов они вынуждены платить в переводе на рубли более 20 тысяч. И это при том, что средняя зарплата врача или учителя куда меньше. Руководство охваченных протестами стран лишь разводит руками.

Олаф Шольц, канцлер Германии: "Мы ввели санкции против России, но не по газу. И это было сделано намеренно, потому что мы также знали, сколько стран зависели от поставок газа из России. Мы не хотели создавать для них трудности, поэтому никогда не решались на это".

Вашингтон трудности своих европейских сателлитов, похоже, мало волнуют. Американская делегация, которая сегодня прибыла в Камбоджу для участия в саммитах АСЕАН, заявила: сделает все возможное, чтобы избежать встречи с российскими коллегами.

Несколько часов назад в Пномпене приземлился и самолёт Сергея Лаврова. Журналисты обратили внимание, что кортежи обеих стран проехали по центральной улице, названной в честь России, правда, на разные встречи. Украина, которая на днях стала 50-м участником диалога со странами АСЕАН, не преминула возможностью обратить на себя внимание. Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба пожаловался журналистам, что переговоры с Москвой ни к чему не приводят.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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