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800 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере

12:49
  • суббота
  • 12 ноября 2022

Путешествие для них закончилось

Вспышка коронавируса на круизном лайнере. В порту Сиднея пришвартовалось судно, на котором выявили около 800 заболевших. Рекордные показатели фиксируют в Китае - более десяти тысяч случаев за сутки. Такого числа инфицированных в стране не было с апреля.
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Путешествие на круизном лайнере Majestic Princess было рассчитано на 12 дней. Но отдых испортила вспышка ковида. На борту, где более трёх тысяч пассажиров и тысяча членов экипажа, выявили 800 заболевших. Корабль пришвартовался в гавани Сиднея. Всех прибывших перед высадкой дополнительно проверяют на антигены с помощью экспресс-тестов, сообщает "ТВ Центр".

Операторы круизных судов терпят убытки уже не первый год. В марте 2020 года на фоне пандемии власти Австралии ввели запрет на заход круизных лайнеров в порты страны. Ограничения отменили весной этого года. Но могут вернуть опять, учитывая, что в стране новая волна коронавируса. За последнюю неделю в Австралии зарегистрировали около 55 тысяч заражений ковидом. Это практически вполовину больше, чем на прошлой неделе.

Но самая напряжённая ситуация сейчас наблюдается в китайских провинциях Гуандун и Хэнань. Раньше в Поднебесной такие новости становились причиной усиления противоэпидемиологических мер. Даже из-за нескольких случаев заражения на карантин могли закрыть целые районы и города.

Тем, кто въедет в страну из-за границы, необходимо будет проходить обязательное ПЦР-тестирование практически во все дни изоляции. При внутренних передвижениях по стране на карантин теперь отправят только в конечном пункте.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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