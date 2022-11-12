Российские войска освободили Майорск и Опытное в ДНР

Впереди - восстановление мирной жизни

Украинские войска возобновили удары по ДНР. Националисты бьют снарядами натовского калибра, атакам подверглись Донецк и Горловка. Есть пострадавшие. В результате наступления российских сил на авдеевском направлении, радикалы были вынуждены бежать из населённого пункта Опытное. Взят под контроль и город Майорск.

Накануне батальон "Спарта" и Первая Славянская бригада при поддержке тяжёлых огнемётных систем вошли в населённый пункт Опытное. Именно отсюда националисты обстреливали мирные посёлки Донбасса. Теперь этот важный стратегический рубеж под полным контролем российских войск, сообщает "ТВ Центр".

Убегающих националистов преследуют головные дозоры и разведчики. Огнемёты заряжены. Десантники гуськом идут за броней. Когда остатки радикалов оказываются на расстоянии выстрела, бойцы открывают огонь.

Освобождение Опытного принесёт и подвижки в тактической обстановке на всем донбасском фронте. Открыта прямая дорога на Авдеевку, кольцо вокруг этого мощного укрепрайона с юга теперь заметно сузилось. А подразделения огнемётчиков начали перемещение на новые рубежи -к посёлку Водяное, за который тоже идут упорные бои.

Ещё один крупный оперативный успех российских подразделений в Донбассе - полностью освобождён не менее важный город Майорск. Переброшенные на этот участок дивизионы реактивных установок "Град" нанесли по боевикам последний решающий удар. Оборона националистов в Майорске всю минувшую неделю и так трещала по швам.

Освобождение Майорска имеет крайне важное стратегическое значение не только с военной точки зрения, но и гуманитарной. Теперь коммунальщики смогут открыть шлюзы на дамбе, которую долгие годы контролировали нацисты и подать воду в Донецк и Горловку. Это значит, что дефицита питьевой воды и огромных очередей к колонкам в Донбассе больше не будет.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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