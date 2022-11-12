Украина усиливает военную группировку на запорожском направлении

Туда перебрасываются войска из Херсонской области

ВСУ перебрасывают войска на запорожское направление. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Запорожское направление становится основным для наших противников в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Сейчас освободившиеся силы на херсонском направлении будут переброшены на запорожский участок фронта", - сказал он.

По информации Рогова, украинские войска намереваются дойти до Бердянска, захватив Васильевку, Пологи, Мелитополь и Запорожскую АЭС.

9 ноября российские военные начали занимать оборону на левом берегу Днепра, покинув Херсон. Это решение было принято для сохранения жизни военнослужащих и боеспособности группировки войск в регионе.

До этого власти Херсонской области начали организованную эвакуацию жителей региона с правого берега Днепра на левый. К 9 ноября из района боевых действий эвакуировали 115 тысяч человек.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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