В Москве установлен температурный рекорд

Воздух прогрелся почти до плюс 10 градусов

Суточный рекорд тепла установлен в Москве. Температура воздуха превысила плюс 9 градусов.

"Как и ожидалось, сегодня в Москве обновлен рекорд максимальной температуры воздуха. К 10 часам утра температура воздуха на базовой метеостанции столицы, ВДНХ достигла отметки в плюс 9,6 градуса, что на 0,3 градуса выше чем было в этот день в 2010 году", - сообщил в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Сегодня в Москве ожидается плюс 10-12 градусов, но уже вечером 13 ноября температура воздуха опустится до минус одного градуса. На следующей неделе ожидается похолодание до минус семи градусов и первые сильные снегопады.

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