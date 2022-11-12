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В России создадут запас лекарств на четыре месяца

12:04
  • суббота
  • 12 ноября 2022

Об этом распорядился Минздрав

Российским регионам дано поручение сформировать запас лекарственных препаратов не менее чем на четыре месяца. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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По его словам, сейчас больших угроз по поставкам зарубежных препаратов в России не отмечается, но логистические цепочки иногда дают задержки. Глава Минздрава отметил, что наращивание объёмов производства препаратов в России идёт по плану высокими темпами, сообщает ТАСС

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

Запрет на поставки медицинских препаратов в Россию не вводился, но из-за нарушения сроков доставки запасы некоторых препаратов вовремя не пополняются.

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