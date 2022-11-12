В России создадут запас лекарств на четыре месяца

Об этом распорядился Минздрав

Российским регионам дано поручение сформировать запас лекарственных препаратов не менее чем на четыре месяца. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, сейчас больших угроз по поставкам зарубежных препаратов в России не отмечается, но логистические цепочки иногда дают задержки. Глава Минздрава отметил, что наращивание объёмов производства препаратов в России идёт по плану высокими темпами, сообщает ТАСС.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

Запрет на поставки медицинских препаратов в Россию не вводился, но из-за нарушения сроков доставки запасы некоторых препаратов вовремя не пополняются.

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