Собянин рассказал о рекорде в строительстве медицинских объектов

С начала года в Москве открылись 9 новых поликлиник

За 10 месяцев этого года в Москве введено в строй больше медицинских объектов, чем за этот же период 2021 года. Завершено строительство 12 объектов, в том числе девяти новых поликлиник, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в посёлке Сосенское в Новой Москве открывается долгожданная детско-взрослая поликлиника с женской консультацией. Также заработали детские поликлиники в районах Кунцево, Войковском и Савёловском.

Строительство в сфере здравоохранения не снижает обороты, указал Собянин. До конца года в Москве откроются ещё 11 объектов, включая три поликлиники в разных районах города и детский корпус больницы в Коммунарке.

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