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Зюганов выступил на пленуме ЦК КПРФ по случаю 100-летия СССР

15:39
  • суббота
  • 12 ноября 2022

Он назвал образование Союза ССР вершиной политических достижений

Сегодня в Московской области открылся V пленум Центрального комитета КПРФ. В нём принимают участие более 600 человек, сообщает "ТВ Центр".

Делегаты форума почтили минутой молчания память героев, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса. Во вступительном слове председатель партии Геннадий Зюганов отметил, что в этом году в нашей стране отмечают 100-летие образования СССР. Этой исторической дате посвящён и нынешний пленум. 

Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ: "На третьем пленуме Центрального комитета мы приняли специальное постановление и обращение граждан страны о праздновании 100-летия образования СССР. Создание великого Советского государства являлось вершиной наших государственных политических достижений за всю тысячелетнюю историю".

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