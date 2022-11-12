В Москве реставрируют храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы

Он построен во времена Петра Первого

В рамках столичной программы "200 храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин сегодня провёл выездное совещание на северо-востоке Москвы. Там, в районе Бутырская слобода идёт реставрация храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Сейчас ведут сборку металлического каркаса для одного из куполов. Храм был построен в петровскую эпоху и является памятником архитектуры.

Сохранить его в первозданном виде важно не только для верующих, но и для тех, кто дорожит историей нашей столицы, сообщает "ТВ Центр".

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