Он призвал к переговорам по ситуации на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Россию мощным государством. Сейчас Россия оказывает сопротивление Западу, который на неё нападает, заявил глава Турции.

"Россия - это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление", - приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Он также отметил, что Анкара пытается примирить стороны конфликта. "Мы считаем, что лучшим путём для этого может быть путь от диалога к миру", - сказал он.

Турецкий лидер выразил надежду на то, что в ближайшие два-три дня ему удастся переговорить по телефону с Владимиром Путиным и узнать, какие шаги в этом направлении планирует предпринять Россия.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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