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Полярник Артур Чилингаров попал в реанимацию

14:54
  • суббота
  • 12 ноября 2022

Он переболел коронавирусом

Известный полярник, депутат Госдумы Артур Чилингаров госпитализирован из-за осложнений после перенесённого коронавируса. Он помещён в реанимацию, но его состояние постепенно улучшается. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.
800 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере

Пока врачи не готовы перевести 83-летнего Чилингарова в обычную палату из-за предосторожности.

Тем временем новая вспышка коронавируса зафиксирована в Китае. Карантин объявлен сразу в нескольких районах экономического центра Гуанчжоу. Людям запретили покидать свои дома, остановлен общественный транспорт, отменены авиарейсы.

А на круизном лайнере Majestic Princess заразились ковидом 800 человек. Судно пришвартовалось в порту Сиднея.

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