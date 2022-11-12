Полярник Артур Чилингаров попал в реанимацию

Он переболел коронавирусом

Известный полярник, депутат Госдумы Артур Чилингаров госпитализирован из-за осложнений после перенесённого коронавируса. Он помещён в реанимацию, но его состояние постепенно улучшается. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

Пока врачи не готовы перевести 83-летнего Чилингарова в обычную палату из-за предосторожности.

Тем временем новая вспышка коронавируса зафиксирована в Китае. Карантин объявлен сразу в нескольких районах экономического центра Гуанчжоу. Людям запретили покидать свои дома, остановлен общественный транспорт, отменены авиарейсы.

А на круизном лайнере Majestic Princess заразились ковидом 800 человек. Судно пришвартовалось в порту Сиднея.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"