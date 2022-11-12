Российские войска пресекли атаки ВСУ в Донбассе

Противник отброшен на исходные позиции

Отбиты атаки украинских войск на нескольких направлениях. В ЛНР противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В ДНР уничтожены более 85 боевиков из подразделения иностранных наёмников. Также поражены семь боевых бронированных машин и два пикапа. Помимо этого, в Донбассе уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, а в Запорожье сбит украинский военный вертолёт Ми-8.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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