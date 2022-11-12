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Медведев: Россия пока не использовала весь военный арсенал на Украине

16:00
  • суббота
  • 12 ноября 2022

Всему своё время

Россия пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения на Украине и не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. Об этом написал у себя в Telegram-канале Дмитрий Медведев.
Названы новые герои спецоперации на Украине

Он отметил, что делается это не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время, пообещал заместитель председателя Совбеза России.

Он также напомнил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. При этом Москва ведёт боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни военнослужащих и мирного населения.

"Наши враги не считают жизней своих солдат и гражданских. И в этом наша огромная нравственная разница с ними", - отметил Медведев.

Только теснейшее единство, каждодневный тяжёлый труд и высочайший моральный дух способны обеспечить стране Победу.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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