Медведев: Россия пока не использовала весь военный арсенал на Украине

Всему своё время

Россия пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения на Украине и не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. Об этом написал у себя в Telegram-канале Дмитрий Медведев.

Он отметил, что делается это не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время, пообещал заместитель председателя Совбеза России.

Он также напомнил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. При этом Москва ведёт боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни военнослужащих и мирного населения.

"Наши враги не считают жизней своих солдат и гражданских. И в этом наша огромная нравственная разница с ними", - отметил Медведев.

Только теснейшее единство, каждодневный тяжёлый труд и высочайший моральный дух способны обеспечить стране Победу.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"