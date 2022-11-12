ВСУ атаковали с дрона подстанцию в Курской области

Объект получил повреждения

В Курской области атакована электроподстанция. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил о сброшенном с дрона ВСУ самодельном взрывном устройстве.

"Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования. В результате часть домов в некоторых посёлках оказалась обесточена", - написал Старовойт у себя в Telegram-канале.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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