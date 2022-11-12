Власти Каховского района покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра

Там находиться небезопасно

Власти Херсонской области распорядились о выезде администрации Каховского района из 15-километровой зоны на левом берегу Днепра. Город Новая Каховка стал целью ВСУ и постоянно обстреливается.

"Мы, как орган власти, перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округом", - сказал глава районной администрации Павел Филипчук в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Он также отметил, что 15-километровая зона на левом берегу Днепра становится территорией возможных боевых действий.

Ранее сегодня стало известно, что временной административной столицей Херсонской области объявлен город Геническ. 9 ноября российские военные начали занимать оборону на левом берегу Днепра, покинув Херсон. Это решение принято для сохранения жизни военнослужащих и боеспособности группировки войск в регионе.

До этого власти Херсонской области начали организованную эвакуацию жителей региона с правого берега Днепра на левый. К 9 ноября из района боевых действий эвакуировали 115 тысяч человек.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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