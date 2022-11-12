Украина обстреляла несколько сёл под Белгородом

Пострадавших нет

Несколько сёл в Шебекинском городском округе попали под миномётный обстрел. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сёл. Аварийные службы уже на месте", - написал глава региона.

По его информации, для устранения последствий обстрела потребуется два часа.

Ранее сегодня в Курской области ВСУ с помощью беспилотника атаковали электроподстанцию. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил о сброшенном самодельном взрывном устройстве. Часть домов осталась без света.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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