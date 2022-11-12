Турция сообщила об ограничении Россией прохода судов под Крымским мостом

Это связано с безопасностью

Россия ограничила проход судов под Крымским мостом. Об этом сообщило в Twitter главное управление по морским делам при Минтрансе Турции. Ведомство указало, что соответствующее уведомление было получено от российских властей.

Речь идёт исключительно о судах, загруженных в других странах. Корабли с российскими грузами под ограничения не попали.

Вероятно, что эти ограничения связаны с безопасностью Крымского моста. Утром 8 октября на нём взорвался грузовик. В тот же день было запущено реверсивное движение по уцелевшим полосам.

Во время расследования установлено, что теракт организовали украинские спецслужбы, задержаны восемь подозреваемых.

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