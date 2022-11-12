Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Ожидаются сильный ветер и похолодание

Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за сильного ветра. По прогнозу Гидрометцентра, 13 ноября в столичном регионе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 20 метров в секунду.

В комплексе городского хозяйства Москвы призвали жителей и гостей столицы быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Сегодня днём в Москве был установлен суточный рекорд тепла. Температура воздуха превысила плюс 9 градусов. К вечеру 13 ноября в Москве похолодает до минус 1 градуса, а на следующей неделе столбики термометров опустятся до отметки в минус 7 градусов. Ожидаются первые сильные снегопады.

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