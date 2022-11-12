Байден перепутал Камбоджу с Колумбией

Президент США часто оговаривается

Очередной казус произошёл с Джо Байденом. Президент США во время выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже заявил, что находится в Колумбии.

"Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его руководство на посту председателя АСЕАН", - сказал Байден.

Очередная оговорка президента вызвала шквал критики в США. Байдену припомнили, как он путал слова вакцинация и эскалация, называл президентом США Камалу Харрис, неправильно произносил фамилию Владимира Путина, обращался к умершему сенатору. Также в "копилке оговорок" американского лидера Сирия, названная Ливией, а Иран – Ираком.

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