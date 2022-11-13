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Демократы в США сохранили контроль над Сенатом

10:31
  • воскресенье
  • 13 ноября 2022

У них 50 мест

"Слоны" не смогли взять сенат, "ослы" празднуют победу. Несколько часов назад стало известно - демократы сохранили контроль над верхней палатой Конгресса США. Они получают, по меньшей мере, 50 мест из 100.
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Героем дня стала действующий сенатор от Демократической партии Кэтрин Кортез Масто, она выиграла промежуточные выборы в штате Невада. Об этом сообщает ряд ведущих американских СМИ.

Кстати, в случае равного распределения мест между партиями, решающим становится голос вице-президента Камалы Харрис, а она, как известно, демократ. Судьба ещё одного места в Сенате определится в декабре по итогам второго тура выборов в штате Джорджия, сообщает "ТВ Центр".

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