Демократы в США сохранили контроль над Сенатом

У них 50 мест

"Слоны" не смогли взять сенат, "ослы" празднуют победу. Несколько часов назад стало известно - демократы сохранили контроль над верхней палатой Конгресса США. Они получают, по меньшей мере, 50 мест из 100.

Героем дня стала действующий сенатор от Демократической партии Кэтрин Кортез Масто, она выиграла промежуточные выборы в штате Невада. Об этом сообщает ряд ведущих американских СМИ.

Кстати, в случае равного распределения мест между партиями, решающим становится голос вице-президента Камалы Харрис, а она, как известно, демократ. Судьба ещё одного места в Сенате определится в декабре по итогам второго тура выборов в штате Джорджия, сообщает "ТВ Центр".

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