Два самолёта столкнулись на авиашоу в США (видео)

Кадры катастрофы появились в Сети

Авиакатастрофа в день ветеранов - национального праздника США. Во время показательных выступлений над аэропортом Далласа столкнулись два самолёта - бомбардировщик "Боинг" и истребитель "Кинг-кобра" времён Второй мировой войны.

При крушении бомбардировщик буквально разлетелся на части в воздухе, а затем уже на земле произошёл взрыв. Обломки разбросало по ближайшей автостраде, сообщает "ТВ Центр".

Информация о летчиках и пассажирах пока не поступала. По некоторым данным, на борту "Боинга" могли находиться пять человек. О пострадавших на земле также пока не сообщается. Расследование инцидента проводит Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

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