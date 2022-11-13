ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Два самолёта столкнулись на авиашоу в США (видео)

11:00
  • воскресенье
  • 13 ноября 2022

Кадры катастрофы появились в Сети

Авиакатастрофа в день ветеранов - национального праздника США. Во время показательных выступлений над аэропортом Далласа столкнулись два самолёта - бомбардировщик "Боинг" и истребитель "Кинг-кобра" времён Второй мировой войны.

При крушении бомбардировщик буквально разлетелся на части в воздухе, а затем уже на земле произошёл взрыв. Обломки разбросало по ближайшей автостраде, сообщает "ТВ Центр".

Информация о летчиках и пассажирах пока не поступала. По некоторым данным, на борту "Боинга" могли находиться пять человек. О пострадавших на земле также пока не сообщается. Расследование инцидента проводит Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.