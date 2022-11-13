ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы имена новых героев спецоперации

11:13
  • воскресенье
  • 13 ноября 2022

Военные проявляют настоящее мужество

В Минобороны рассказали о подвигах наших военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса. Командир батальона, подполковник Сергей Фомин во время тяжёлых боев по обороне города сумел обеспечить бесперебойную работу связи на пункте управления нашими войсками. Это позволило командованию произвести перегруппировку сил, укрепить оборону и не допустить прорыва противником участка фронта.
Медведев: Россия пока не использовала весь военный арсенал на Украине

Старший прапорщик Иван Курушин под шквальным огнём украинских националистов, рискуя собственной жизнью, сумел вывести из-под обстрела комплексную аппаратную и не допустил уничтожения средств связи между командованием и нашей колонной.

Сержант Дмитрий Разинкин со своим отделением умело организовал оборону на подступах к населённому пункту. Отбив несколько атак противника, он с товарищами сдерживал натиск боевиков до прибытия подкрепления. Благодаря мужеству российских военных радикалы так и не смогли взять посёлок под свой контроль, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Артиллеристы ВС России
Артиллеристы ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.