Названы имена новых героев спецоперации

Военные проявляют настоящее мужество

В Минобороны рассказали о подвигах наших военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса. Командир батальона, подполковник Сергей Фомин во время тяжёлых боев по обороне города сумел обеспечить бесперебойную работу связи на пункте управления нашими войсками. Это позволило командованию произвести перегруппировку сил, укрепить оборону и не допустить прорыва противником участка фронта.

Старший прапорщик Иван Курушин под шквальным огнём украинских националистов, рискуя собственной жизнью, сумел вывести из-под обстрела комплексную аппаратную и не допустил уничтожения средств связи между командованием и нашей колонной.

Сержант Дмитрий Разинкин со своим отделением умело организовал оборону на подступах к населённому пункту. Отбив несколько атак противника, он с товарищами сдерживал натиск боевиков до прибытия подкрепления. Благодаря мужеству российских военных радикалы так и не смогли взять посёлок под свой контроль, сообщает "ТВ Центр".

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