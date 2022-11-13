Военные показали работу Су-35С в зоне спецоперации

Лётчики выполняют сложные задачи
Нет равных в воздухе: кадры боевых вылетов российских Су-35С в ходе спецоперации публикует сегодня Минобороны.
Экипажи многоцелевых истребителей надежно прикрывают действия самолётов и вертолётов авиации ВКС при нанесении ударов по военным объектам и технике украинских националистов, а также патрулируют заданные районы.
На вооружении - ракеты различного класса, которые способны поразить любую вражескую цель, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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