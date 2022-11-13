Центр России приходит в себя после удара мощного циклона

Повалены деревья, повреждены машины

Регионы Центральной России оказались во власти мощного циклона. Сразу на несколько областей обрушились снег с дождем и шквалистым ветром. Этой ночью в Ярославле ветер повалил десятки деревьев, повреждены автомобили. Несколько улиц оказались заблокированы. В городе отмечены многочисленные аварии.

В Нижегородской области стихия оставила без электричества более 30 населённых пунктов. Ведутся ремонтно-восстановительные работы. В столице региона под напором сильного ветра обрушилась часть дома и упала на припаркованные автомобили, сообщает "ТВ Центр".

Из-за шквала на несколько часов этой ночью без света остались свыше четырёх тысяч человек в Иванове. Сейчас электроснабжение восстановлено. Похожая картина и в Костроме. От сильного ветра в городе отмечены случаи отключения света и водоснабжения.

Стихия ударила и по Приморью. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Из-за дождя и мокрого снега на дорогах наблюдается гололедица. Во Владивостоке - многочисленные аварии.

На побережье, из-за сильного ветра, порывы которого достигают 30-ти метров в секунду, пассажирский паром, следовавший из Южной Кореи во Владивосток, не смог зайти в порт. Судно стоит на рейде в Амурском заливе и ждёт улучшения погоды.

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