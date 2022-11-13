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Сапёры продолжают разминировать освобождённые территории

11:28
  • воскресенье
  • 13 ноября 2022

Минобороны России показало их ювелирную работу

Подразделения инженерных войск Западного военного округа продолжают разминировать территории, освобождённые от украинских радикалов. За короткое время саперы собрали взрывоопасные предметы с площади - более пяти тысяч квадратных километров. 

Боевики минировали сельхозугодья, дороги, приусадебные участки. В ходе разведки наши военные находят и обезвреживают, в том числе, и мины-ловушки, а также запрещенные международной конвенцией "лепестки". К основным силам присоединились и сапёры, призванные в рамках частичной мобилизации, сообщает "ТВ Центр".

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