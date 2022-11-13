Сапёры продолжают разминировать освобождённые территории

Минобороны России показало их ювелирную работу

Подразделения инженерных войск Западного военного округа продолжают разминировать территории, освобождённые от украинских радикалов. За короткое время саперы собрали взрывоопасные предметы с площади - более пяти тысяч квадратных километров.

Боевики минировали сельхозугодья, дороги, приусадебные участки. В ходе разведки наши военные находят и обезвреживают, в том числе, и мины-ловушки, а также запрещенные международной конвенцией "лепестки". К основным силам присоединились и сапёры, призванные в рамках частичной мобилизации, сообщает "ТВ Центр".

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