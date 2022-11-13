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Каховская ГЭС серьёзно повреждена после обстрелов ВСУ

10:52
  • воскресенье
  • 13 ноября 2022

Восстановление займёт около года

Восстановление Каховской ГЭС займёт около года. Такую оценку в интервью ТАСС дал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Повреждена дамба Каховской ГЭС

По его словам, станция во время обстрелов ВСУ получила грандиозные повреждения. Представитель власти отметил, что в городе в результате ударов украинской армии также повреждено множество других крупных объектов инфраструктуры.

Накануне, 12 ноября власти Херсонской области распорядились о выезде администрации Каховского района из 15-километровой зоны на левом берегу Днепра. Город Новая Каховка стал целью ВСУ и постоянно обстреливается.

9 ноября российские военные начали занимать оборону на левом берегу Днепра, покинув Херсон. Это решение принято для сохранения жизни военнослужащих и боеспособности группировки войск в регионе.

До этого власти Херсонской области начали организованную эвакуацию жителей региона с правого берега Днепра на левый. К 9 ноября из района боевых действий эвакуировали 115 тысяч человек.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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