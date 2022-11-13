В Тоскане обнаружено крупное хранилище античных бронзовых статуй

Это - большая удача для учёных и археологов

Итальянские археологи изучают сенсационную находку. В Тоскане обнаружили самое крупное хранилище античных бронзовых статуй. Им больше двух тысяч лет. Скульптуры, которые раскопали на месте термальных источников, именно благодаря воде, прекрасно сохранились. Там же найдены и тысячи золотых и серебряных монет.

Итальянские археологи обнаружили в Тоскане 24 прекрасно сохранившиеся древние бронзовые статуи. Скульптуры нашли в районе руин древнеримских бань в коммуне Сан-Кашано-деи-Баньи в провинции Сиена, примерно в 160 км от Рима. Статуи возрастом около 2 300 лет изображают древнеримских богов - Гигею, Аполлона и других.

Эти бронзовые статуи сейчас тщательно изучают археологи университета в Сиене. Таких сенсационных находок не было последние полвека. Среди 24 найденных предметов самая интересная - скульптура спящего эфеба, так в Древнем Риме называли юношу, достигшего совершеннолетия, сообщает "ТВ Центр".

Уже известно, что статуям приблизительно 2 300 лет. Это второй-первый век до нашей эры. Здесь и Аполлон, и статуи, изображающие матрон, детей и императоров. Удивительно, что все они выполнены из бронзы. Ведь в то время как правило использовали терракоту - красную глину. Коллекцию обнаружили на древнем термальном курорте в Тоскане. Учёные раскопали сеть бань и купален.

Согласно легенде, курорт был основан Порсеной, этрусским королем, в третьем веке до нашей эры. В римский период он обрел большую популярность благодаря целебным свойствам своих источников. Но был предназначен для элиты, его часто посещал даже Гай Юлий Цезарь. Однако по какой-то причине в пятом веке нашей эры бассейны были замурованы тяжёлыми каменными колоннами.

Что произошло тогда - учёные пока не понимают. Но именно благодаря такому стечению обстоятельств артефакты сохранились почти идеально. Тысячи лет они пролежали в природных консервантах - в осадочных илистых отложениях. Вероятно, скульптуры были установлены прямо в бассейнах, туда же приносили и дары в честь богов. Поэтому статуи и были засыпаны серебряными и золотыми монетами, которые теперь тоже изучают археологи.

Найденные сокровища не только дополнят, но и откроют новую главу в истории отношений этрусков и римлян. О переходном этрусско-римском периоде учёным сейчас мало что известно. В одном они уверены - эта находка может переписать историю перехода от этрусской цивилизации к Римской империи.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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