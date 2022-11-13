ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сюрпризы погоды: улицы Владивостока превратились в каток

12:37
  • воскресенье
  • 13 ноября 2022

Зафиксированы десятки аварий

Циклон превратил улицы Владивостока в настоящий каток. Автомобили теряли управление на спусках и на большой скорости врезались друг в друга. В массовых авариях пострадали десятки машин. Ко всему прочему регион накрыло ураганным ветром.
Центр России приходит в себя после удара мощного циклона

Вид из окна в микрорайоне Зелёный бульвар во Владивостоке этим утром - не для слабонервных. Как на санках, с горки катятся машины по обледенелой дороге. Очевидцы говорят, авто летели со скоростью не менее 80 километров в час. Их заносило, крутило. И остановиться они могли, только врезавшись во что-то. Кто в столб, кто в другие автомобили.

Обледенелые дороги - результат циклона, который пришёл почти на всю территорию Приморья. В одни районы он принёс мокрый снег, в другие – дождь, сообщает "ТВ Центр".

Из-за дождя и резкого понижения температуры во Владивостоке обледенели не только дороги. Плотной коркой покрылись и машины. С утра не все водители смогли попасть в свои авто с первого раза. Чтобы снять ледяные оковы, приходилось отогревать кипятком.

Сильный ветер срывал обшивку на крышах домов, рекламные баннеры. На куполе Покровского кафедрального собора во Владивостоке погнуло крест. Но синоптики обещают, что уже завтра погода наладится на территории всего края. Осадки не предвидятся, а в некоторых районах сохранится даже плюсовая температура.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владивосток. Гололед на улицах города
Владивосток. Гололед на улицах города
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.