Сюрпризы погоды: улицы Владивостока превратились в каток

Зафиксированы десятки аварий

Циклон превратил улицы Владивостока в настоящий каток. Автомобили теряли управление на спусках и на большой скорости врезались друг в друга. В массовых авариях пострадали десятки машин. Ко всему прочему регион накрыло ураганным ветром.

Вид из окна в микрорайоне Зелёный бульвар во Владивостоке этим утром - не для слабонервных. Как на санках, с горки катятся машины по обледенелой дороге. Очевидцы говорят, авто летели со скоростью не менее 80 километров в час. Их заносило, крутило. И остановиться они могли, только врезавшись во что-то. Кто в столб, кто в другие автомобили.

Обледенелые дороги - результат циклона, который пришёл почти на всю территорию Приморья. В одни районы он принёс мокрый снег, в другие – дождь, сообщает "ТВ Центр".

Из-за дождя и резкого понижения температуры во Владивостоке обледенели не только дороги. Плотной коркой покрылись и машины. С утра не все водители смогли попасть в свои авто с первого раза. Чтобы снять ледяные оковы, приходилось отогревать кипятком.

Сильный ветер срывал обшивку на крышах домов, рекламные баннеры. На куполе Покровского кафедрального собора во Владивостоке погнуло крест. Но синоптики обещают, что уже завтра погода наладится на территории всего края. Осадки не предвидятся, а в некоторых районах сохранится даже плюсовая температура.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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