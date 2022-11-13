На саммите в Камбодже не принято итоговое заявление из-за позиции США

Вашингтон хотел обвинить Россию

Делегации не приняли каких-либо коллективных решений на Восточноазиатском саммите в Камбодже из-за неприемлемых оценок со стороны США и нескольких странах Запада по Украине, заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров.

Он отметил, что вместо совместного заявления будет выпущено коммюнике от лица председательствующей на саммите Камбоджи. В документе будут отражены направления дальнейшего сотрудничества.

Министр сказал, что ничего неожиданного в подходах западных коллег не заметил. США и НАТО продолжают попытки распространить влияние по всему миру. И Азиатско-Тихоокеанский регион не исключение, сообщает "ТВ Центр".

За эти три дня Сергей Лавров провел ряд двусторонних встреч, в том числе с коллегой из Лаоса. Ещё до начала закрытой части министры сделали протокольные фотографии и обменялись репликами на русском языке.

Накануне же состоялся торжественный ужин по случаю саммита, на который участники традиционно надевают национальные рубашки принимающей страны. Журналисты подметили: глава МИДа Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш выбрали одинаковый, зелёный цвет наряда. Совпадение, особенно в свете возможного продления зерновой сделки, назвали неслучайным.

А вот Джо Байден предпочел более нейтральную серую палитру. Но несмотря на это, успел несколько раз привлечь к себе внимание участников саммита. Сначала ошибочно поблагодарил не того премьер-министра за организацию саммита, а затем и вовсе опоздал на встречу.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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