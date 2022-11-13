ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На саммите в Камбодже не принято итоговое заявление из-за позиции США

12:32
  • воскресенье
  • 13 ноября 2022

Вашингтон хотел обвинить Россию

Делегации не приняли каких-либо коллективных решений на Восточноазиатском саммите в Камбодже из-за неприемлемых оценок со стороны США и нескольких странах Запада по Украине, заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров.
Индонезия оценила решение Путина по саммиту G20

Он отметил, что вместо совместного заявления будет выпущено коммюнике от лица председательствующей на саммите Камбоджи. В документе будут отражены направления дальнейшего сотрудничества.

Министр сказал, что ничего неожиданного в подходах западных коллег не заметил. США и НАТО продолжают попытки распространить влияние по всему миру. И Азиатско-Тихоокеанский регион не исключение, сообщает "ТВ Центр".

За эти три дня Сергей Лавров провел ряд двусторонних встреч, в том числе с коллегой из Лаоса. Ещё до начала закрытой части министры сделали протокольные фотографии и обменялись репликами на русском языке.

Накануне же состоялся торжественный ужин по случаю саммита, на который участники традиционно надевают национальные рубашки принимающей страны. Журналисты подметили: глава МИДа Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш выбрали одинаковый, зелёный цвет наряда. Совпадение, особенно в свете возможного продления зерновой сделки, назвали неслучайным.

А вот Джо Байден предпочел более нейтральную серую палитру. Но несмотря на это, успел несколько раз привлечь к себе внимание участников саммита. Сначала ошибочно поблагодарил не того премьер-министра за организацию саммита, а затем и вовсе опоздал на встречу.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Cаммит в Камбодже
Cаммит в Камбодже
Сергей Лавров принимает участие в 17-м Восточноазиатском саммите в Пномпене
Сергей Лавров принимает участие в 17-м Восточноазиатском саммите в Пномпене
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.