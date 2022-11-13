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ВСУ возобновили ожесточённые обстрелы Донбасса

12:10
  • воскресенье
  • 13 ноября 2022

Используется западное оружие

ВСУ возобновили ожесточённые обстрелы ДНР. Этой ночью националисты атаковали Горловку из реактивных систем "Хаймарс". Под огнём также оказались Ясиноватая и Докучаевск. Всего за сутки по территории ДНР выпустили свыше 300 боеприпасов.
Каховская ГЭС серьёзно повреждена после обстрелов ВСУ

Укреплённые позиции и бронетехнику противника уничтожают в том числе, российские танковые подразделения. Удары с воздуха наносят наши истребители.

Посёлок Опытное бойцы ДНР взяли в ходе тяжелейших боёв. Противник сосредоточил здесь танки и артиллерию, но понёс серьёзные потери. Теперь наступление развивается в соседнем Водяном, таким образом, постепенно замыкается кольцо вокруг авдеевскго укрепрайона, сообщает "ТВ Центр".

Полноценные атаки со стороны ВСУ вновь были предприняты на купянском направлении. Но, как и прежде – безуспешно. Манёвры противника хорошо просматриваются с воздуха. Экипажи Су-35С ВКС России не только патрулируют районы, прикрывают штурмовую авиацию. А при обнаружении целей способны сразу их уничтожить – под крыльями ракеты различного класса.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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