Популярные бренды возвращаются в Россию

Все хотят зарабатывать деньги

На этой неделе Минпромторг исключил западные бренды Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani из списка параллельного импорта. Якобы они готовы снова поставлять продукцию на российский рынок.

Компания-владелец торговых марок, правда, сообщила, что её позиция не изменилась, но по всей видимости негласные договорённости всё же были достигнуты.

И это не удивляет. Очень многие бренды, пафосно объявившие об уходе из России, фактически покидать наш рынок не собираются. Наталья Тарасова выяснила, как уйти, чтобы остаться, и так ли скучают москвичи по иностранным маркам (смотрите видео).

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