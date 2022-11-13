Служба точного времени отмечает юбилей

Но номер 100 можно позвонить в любое время суток

На этой неделе юбилей у службы точного времени. Этим телефонным сервисом москвичи пользуются с 1937 года. На номер 100 можно позвонить хоть днём, хоть ночью, и узнать который час.

85 лет назад это казалось фантастикой, инженерным прорывом. И даже сейчас, в эпоху электронных гаджетов, услуга остаётся востребованной.

Юлия Богоманшина узнала, как это работало в прошлом веке, как сейчас, а заодно выяснила какие ещё часы отсчитывают точное московское (смотрите видео).

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