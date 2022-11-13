В Оренбурге простились с автором хитов "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым

Ему было 58 лет

В Оренбурге проводили в последний путь композитора, автора песен группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова. На церемонию прощания собрались его близкие, друзья и поклонники творчества. На YouTube-канале музыканта велась трансляция траурной церемонии.

Сергей Кузнецов умер 7 ноября. Ему было 58 лет. В начале своей карьеры он работал с Юрием Шатуновым и группой "Ласковый май".

После смерти Шатунова в июне этого года Кузнецов занимался сбором архива певца, а также прорабатывал вопрос создания памятника бессменному солисту группы в Оренбурге.

Кузнецов - один из основателей группы "Ласковый май", автор знаменитых хитов "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и других.

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