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В Оренбурге простились с автором хитов "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым

13:30
  • воскресенье
  • 13 ноября 2022

Ему было 58 лет

В Оренбурге проводили в последний путь композитора, автора песен группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова. На церемонию прощания собрались его близкие, друзья и поклонники творчества. На YouTube-канале музыканта велась трансляция траурной церемонии.
Умер основатель группы "Ласковый май"

Сергей Кузнецов умер 7 ноября. Ему было 58 лет. В начале своей карьеры он работал с Юрием Шатуновым и группой "Ласковый май".

После смерти Шатунова в июне этого года Кузнецов занимался сбором архива певца, а также прорабатывал вопрос создания памятника бессменному солисту группы в Оренбурге.

Кузнецов - один из основателей группы "Ласковый май", автор знаменитых хитов "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и других.

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