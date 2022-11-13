Названа дата прихода в Москву метеорологической зимы

В столице пойдёт снег и похолодает

В середине следующей недели в Москве наступит метеорологическая зима. Об этом в интервью с "Вечерней Москвой" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Первый день недели будет малооблачным: ночами ещё будет плюсовая температура, но к вечеру столбики термометров опустятся до нуля. 15-16 ноября во всех районах Москвы пройдёт небольшой снег.

Начиная с 17 ноября в столичном регионе начнет постепенно холодать. "Где-то с середины недели мы постепенно будем погружаться в метеорологическую зиму, так как погодные показатели начнут становиться устойчиво отрицательными, - отметил синоптик.

Традиционно в первой декаде ноября в столичном регионе холодает до минус 3-5 градусов. Но в этом году побит температурный рекорд по теплу. К примеру, 12 ноября в Москве было плюс 12 градусов.

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