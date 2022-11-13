ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа дата прихода в Москву метеорологической зимы

14:24
  • воскресенье
  • 13 ноября 2022

В столице пойдёт снег и похолодает

В середине следующей недели в Москве наступит метеорологическая зима.  Об этом в интервью с "Вечерней Москвой" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Первый день недели будет малооблачным: ночами ещё будет плюсовая температура, но к вечеру столбики термометров опустятся до нуля. 15-16 ноября во всех районах Москвы пройдёт небольшой снег.

Начиная с 17 ноября в столичном регионе начнет постепенно холодать. "Где-то с середины недели мы постепенно будем погружаться в метеорологическую зиму, так как погодные показатели начнут становиться устойчиво отрицательными, -  отметил синоптик.

Традиционно в первой декаде ноября в столичном регионе холодает до минус 3-5 градусов. Но в этом году побит температурный рекорд по теплу. К примеру, 12 ноября в Москве было плюс 12 градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Зима
Зима
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.