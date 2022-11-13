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Российские войска освободили посёлок Майорск в ДНР

15:19
  • воскресенье
  • 13 ноября 2022

Армия продвигается вперёд

Российские войска на донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освободили посёлок Майорск. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Названы новые герои спецоперации на Украине

Также за минувшие сутки в Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными ракетами и бомбами, а районе Авдеевки в ДНР поражена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Помимо того, в районе Запорожья наши войска уничтожили три артиллерийские системы М777, а в Днепропетровской области сбили украинский вертолёт Ми-8.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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