Армия продвигается вперёд

Российские войска на донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освободили посёлок Майорск. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки в Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными ракетами и бомбами, а районе Авдеевки в ДНР поражена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Помимо того, в районе Запорожья наши войска уничтожили три артиллерийские системы М777, а в Днепропетровской области сбили украинский вертолёт Ми-8.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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