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Собянин рассказал о реконструкции улиц рядом с Павелецким вокзалом

14:49
  • воскресенье
  • 13 ноября 2022

Здесь проведена большая работа

Московские власти обновили расположенные рядом с Павелецким вокзалом улицы. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Собянин открыл центральную часть нового парка на Павелецкой площади
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Мэр отметил, что во время реконструкции были убраны под землю воздушные линии, а для защиты от подтоплений проложена дополнительная водосточная сеть.

На улицах рядом с вокзалом установлены 30 современных остановок общественного транспорта с USB-портами, табло прибытия и картами.

Собянин напомнил, что долгие годы площадь перед Павелецким вокзалом была заброшена. За несколько лет здесь провели реконструкцию трамвайных путей, перенесли их ближе к вокзалу, изменили схему движения на площади и создали первоклассное общественное пространство для жителей города.

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