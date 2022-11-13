Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР

Они вернутся в аудитории

Мобилизованные студенты ДНР и ЛНР вернутся в аудитории. Владимир Путин поручил провести их демобилизацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

До вступления республик в состав России студенты были мобилизованы и проходили службу в силах народной милиции. Сейчас эти подразделения интегрированы в Вооруженные силы России, сообщает ТАСС.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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