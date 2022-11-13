Москва наращивает строительство школ и детских садов

Открываются новые образовательные учреждения

В Северном округе Москвы идёт активное строительство школ и детских садов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Он отметил, что в начале сентября открылись учебные корпуса на улице Смольной и в Малом Песчаном переулке, а на этой неделе заработала школа на улице Софьи Ковалевской.

Завершается строительство школы в Бескудникове и детского сада в Ховрине. "Для малышей сделаем развивающую зону с площадками, где они смогут играть и заниматься спортом", - пообещал мэр.

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