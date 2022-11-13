ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва наращивает строительство школ и детских садов

18:48
  • воскресенье
  • 13 ноября 2022

Открываются новые образовательные учреждения

В Северном округе Москвы идёт активное строительство школ и детских садов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Он отметил, что в начале сентября открылись учебные корпуса на улице Смольной и в Малом Песчаном переулке, а на этой неделе заработала школа на улице Софьи Ковалевской.

Завершается строительство школы в Бескудникове и детского сада в Ховрине. "Для малышей сделаем развивающую зону с площадками, где они смогут играть и заниматься спортом", - пообещал мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дошкольное отделение школы
Дошкольное отделение школы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.