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Первые кадры с сместа взрыва в Стамбуле

17:13
  • воскресенье
  • 13 ноября 2022

Пострадали несколько человек

Очевидцы выкладывают в Сеть первые кадры, сделанные в центре Стамбула, где около часа назад прогремел взрыв. Виден сам момент взрыва и его последствия – на улице лежат раненые или погибшие люди, вокруг разбросаны вещи.

Инцидент произошёл на улице Истикляль, выходящей к площади Таксим. Это - одно из самых популярных туристических мест Стамбула.

Известно, что в результате взрыва пострадало много людей. Точное число власти пока не называли. Рассматривается версия теракта. 

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