Названо число погибших во время взрыва в центре Стамбула

Среди версий - теракт

Не менее четырёх человек погибли, 38 получили ранения и травмы в результате мощного взрыва в Стамбуле, сообщают власти города. Приоритетная версия – теракт.

Взрыв в туристическом квартале города, на пешеходной улице Истикляль прогремел более часа назад.

Сообщалось, что в результате взрыва пострадало много людей. На место выдвинулись десятки машин сокрой помощи. Квартал оцеплен полицией, трансляции с места взрыва власти запретили.

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