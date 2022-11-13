США советуют Зеленскому подготовиться к переговорам с Россией

Такие сигналы Киеву посылаются не впервые

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предлагал руководству Украины подумать о реалистичной позиции, которую следует занять перед переговорами с Россией. Об этом пишет влиятельное издание The Wall Street Journal.

По информации источников WSJ, Салливан во время недавнего визита в Киев рекомендовал команде Владимира Зеленского начинать думать о реалистичных требованиях и приоритетах для начала диалога с Москвой. Речь может идти, в том числе, о позиции Киева по статусу Крыма.

Неделю назад газета The Washington Post писала, что в частных беседах с представителями властей Украины сотрудники администрации Джо Байдена просят Киев сесть за стол переговоров с Москвой.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.

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