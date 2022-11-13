На Украине расследуют песнопения о России в Киево-Печерской лавре

За дело взялись полиция и СБУ

Служба безопасности Украины начала расследование по факту возможных песнопений о России в Киево-Печерской лавре. В сети появилось видео, на котором слышна песня "Похвала Пресвятой Богородицы", в которой поётся о пробуждении Руси.

Как написал у себя в Telegram-канале министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, расследованием песнопений в храме занимаются Национальная полиция и СБУ.

После событий 2014 года на Украине началась борьба со всем русским и имеющим отношение к России: был запрещён въезд в страну российских артистов, певцов, журналистов и писателей; в украинских городах начали массово переименовывать улицы, связанные с русскими и советскими деятелями; в школах прекратили обучение на русском языке.

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