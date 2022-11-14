Минобороны показало кадры боевой работы Су-35 С

Истребители уничтожают военную инфраструктуру ВСУ

Наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы истребителей Су-35 С, которые эффективно уничтожают военную инфраструктуру ВСУ.

Сверхманёвренный истребитель может подниматься на высоту до 20 километров и нести до 8 тонн боевой нагрузки. Су-35 С создан для завоевания господства в воздухе, но способен поражать и наземные объекты - для этого применяются ракеты "воздух-поверхность" и авиационные бомбы.

Точность попадания подтверждает система объективного контроля. Поразив цель, пилот возвращается на базу, где истребитель сразу же начинают готовить к следующему вылету.

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