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Минобороны показало кадры боевой работы Су-35 С

08:32
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Истребители уничтожают военную инфраструктуру ВСУ

Наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы истребителей Су-35 С, которые эффективно уничтожают военную инфраструктуру ВСУ.
Минобороны показало работу "Градов" в зоне спецоперации

Сверхманёвренный истребитель может подниматься на высоту до 20 километров и нести до 8 тонн боевой нагрузки. Су-35 С создан для завоевания господства в воздухе, но способен поражать и наземные объекты - для этого применяются ракеты "воздух-поверхность" и авиационные бомбы.

Точность попадания подтверждает система объективного контроля. Поразив цель, пилот возвращается на базу, где истребитель сразу же начинают готовить к следующему вылету.

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