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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

08:34
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Они проявляют мужество

Информация о наших военных, которые с мужеством и честью выполняют свой воинский долг в ходе спецоперации по защите Донбасса.
Медведев: Россия пока не использовала весь военный арсенал на Украине

Гвардии старший лейтенант Николай Петрунин со своим взводом отремонтировал повреждённую в результате артобстрела линию связи. Благодаря этому наши бойцы смогли оперативно передать координаты неонацистов для нанесения по их позициям артиллерийских ударов.

В ходе освобождения стратегически важного населённого пункта старшина второй статьи Александр Сахно обнаружил и задержал украинского диверсанта. На допросе боевик выдал ценную информацию о месте дислокации, численности и командире своей группы, которая готовила нападение на наших военных.

Сержант Алексей Фоменко вместе со своим подразделением обнаружил в лесополосе опорный пункт украинских радикалов. Командир принял решение нанести внезапный удар и в ходе боестолкновения наши военные уничтожили более десяти националистов.

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