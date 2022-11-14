Сотни тысяч испанцев вышли на акцию протеста в Мадриде

Они выступают против политики здравоохранения в стране

Масштабная демонстрация прошла в столице Испании. На митинг под лозунгом "Мадрид восстаёт во имя общественного здравоохранения" вышли сотни тысяч людей, сообщает "ТВ Центр".

Протестующие требуют увеличения финансирования первичной медицинской помощи и расширения штата врачей. Люди также критикуют правительство за катастрофическую нехватку мест в больницах.

Согласно данным властей, на улицы испанской столицы вышли около 200 тысяч человек. Однако организаторы, среди которых и профсоюзы медицинских работников, утверждают, что число присоединившихся к демонстрации превысило 650 тысяч.

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