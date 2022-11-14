Задержан предполагаемый исполнитель теракта в Стамбуле

Подозреваемого допрашивают следователи

Предполагаемый исполнитель теракта в стамбульском районе Бейоглу задержан. Турецкая полиция считает, что этот человек оставил бомбу на улице Истикляль, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

"Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Он на допросе", - сказал Сойлу журналистам.

По данным главы МВД, всего задержано более 20 человек, которые, по мнению полиции, причастны к организации взрыва. Также, по словам Сойлу, следствие располагает уликами, согласно которым следы теракта ведут в Сирию. Следствие считает, что к организации теракта причастны признанные Анкарой террористическими группировки - Рабочая партия Курдистана и "Силы народной самообороны" сирийских курдов, передает ТАСС.

13 ноября в центре Стамбула прогремел взрыв. По официальным данным, погибли шесть человек, более 80 пострадали. Как минимум двое раненых в тяжелом состоянии. Турецкие власти назвали происшествие терактом.

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