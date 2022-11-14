Киев лишил аккредитации журналистов за репортажи из Херсона

В числе наказанных – представители CNN и Sky News

Киев лишил аккредитации не менее шести представителей СМИ за репортажи из Херсона. Поводом в генштабе ВСУ назвали грубое нарушение журналистами правил работы в районе ведения боевых действий.

Как сообщила украинская общественная организация "Детектор медиа", пресс-карт лишились как минимум шестеро сотрудников различных СМИ, включая CNN и Sky News. При этом известно, что одновременно с ними в Херсоне работали съемочные группы Общественного телевидения, Hromadske TV и телеканала "Рада".

По заявлениям властей в Киеве, в Херсоне проходят мероприятия по разминированию, в связи с чем представителям СМИ въезд в город закрыт. 12 ноября было объявлено о введении комендантского часа в городе, об ограничении въезда в Херсон и выезда за его пределы, пишут "Известия".

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