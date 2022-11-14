ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев лишил аккредитации журналистов за репортажи из Херсона

08:36
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

В числе наказанных – представители CNN и Sky News

Киев лишил аккредитации не менее шести представителей СМИ за репортажи из Херсона. Поводом в генштабе ВСУ назвали грубое нарушение журналистами правил работы в районе ведения боевых действий.

Зеленский отказался пускать журналистов в Херсон
ВС России начали массированный обстрел скоплений сил ВСУ под Херсоном

Как сообщила украинская общественная организация "Детектор медиа", пресс-карт лишились как минимум шестеро сотрудников различных СМИ, включая CNN и Sky News. При этом известно, что одновременно с ними в Херсоне работали съемочные группы Общественного телевидения, Hromadske TV и телеканала "Рада".

По заявлениям властей в Киеве, в Херсоне проходят мероприятия по разминированию, в связи с чем представителям СМИ въезд в город закрыт. 12 ноября было объявлено о введении комендантского часа в городе, об ограничении въезда в Херсон и выезда за его пределы, пишут "Известия".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военные журналисты в Донбассе
Военные журналисты в Донбассе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.