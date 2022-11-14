В "Укрэнерго" заявили о повреждении ключевого объекта энергетики Украины

Власти вынуждены применять плановые отключения

На Украине серьезно поврежден один из ключевых объектов энергетической инфраструктуры. Как сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго", это произошло на прошлой неделе.

"На минувшей неделе повредили один из ключевых объектов "Укрэнерго". Это повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной", – приводит сообщение компании РИА Новости.

Отмечается, что сложности с энергоснабжением зафиксированы в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Власти вынуждены применять плановые и аварийные отключения. Руководство "Укрэнерго" заявляет, что таких масштабных повреждений, как на объектах украинской энергоструктуры с 10 октября, не было ни в одной энергосистеме.

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