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Украинские неонацисты обстреляли города Донбасса из западного оружия

11:42
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Атаки не остаются без ответа

Украинские неонацисты ночью открыли огонь по пригородам Луганска. Применили американские установки "Хаймарс". В одном из сёл разрушена школа, повреждены жилые дома. Также ВСУ обстреляли Донецк, Иловайск, Горловку и Ясиноватую. Выпустили более 100 боеприпасов. Активно работали системы ПВО. Огневые точки противника уничтожает российская авиация. Наши бойцы продолжают освобождать населённые пункты на донецком направлении.
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Сотрудники и добровольцы разбирают завалы дворца культуры "Шахтёр" в Горловке. Накануне город подвергся обстрелу ВСУ. Несколько снарядов попали в историческое здание центра досуга и отдыха. Похожие атаки наблюдались и в других населённых пунктах Донецкой народной республики. Тем не менее, несколько посёлков удалось отбить у националистов.

За минувшие сутки украинские войска 31 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 127 боеприпасов. Били преимущественно натовским калибром из РСЗО "Хаймарс". Впрочем, атаки националистов не остаются без ответа. По силам ВСУ работают расчеты самоходных гаубиц "Гиацинт-Б".

Основные цели этих орудий – колонны бронетехники и пехота. Укрепрайоны и опорные пункты с другого фланга обстреливают российскими РСЗО "Ураган". Действия этих подразделений всегда скрытные и внезапные. Перед началом работы экипаж тщательно маскируется.

За действием противника удобнее всего наблюдать с воздуха. Разведка доложила о расположении опорных пунктов и бронированной техники ВСУ. К вылету готовятся "ночные охотники". В считанные минуты ударные вертолёты Ми-28 поднимаются в небо и оставляют противника без огневой поддержки танков и БТР.

В небе работают и сверхманёвренные истребители Су-35С. Короткий разбег - и сразу взлёт. Эти самолёты способны вести бой на высоте 20 тысяч метров и поражать цели на удалённости до 200 километров. Такие преимущества российской авиации помогают добиться и удерживать господство в небе.

Силы ВКС России не дают возможности самолётам противника даже оторваться от земли. Цели поражаются либо при взлёте, либо еще во время подготовки к вылету. При этом атаки наносятся с такой дистанции и высоты, что наши истребители остаются вне досягаемости украинских систем ПВО.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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