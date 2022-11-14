Стало известно, как США наживаются на украинском кризисе

В американских СМИ все разложили все по полочкам

Вашингтон введёт новые санкции против России. Они коснутся десятков физических и юридических лиц, которые закупают военные технологии для Москвы. Об этом сегодня заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Она также напомнила, что Белый дом обсуждает с ЕС введение потолка цен на нашу нефть. Простых европейцев такие разговоры раздражают всё больше. Сотни тысяч жителей Мадрида вышли на масштабную акцию протеста.

Это дело уже называют глобальной авантюрой года. Криптовалютная биржа FTX, которая на днях потеряла 16 миллиардов долларов, по данным информационных агентств, не смогла найти средства на поддержание ликвидности платформы – может оказаться ничем иным как финансовой пирамидой. Американские СМИ выяснили, что основатель криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид из бюджета компании тайно перевел некую сумму в одну из американских торговых фирм. Часть средств оттуда, говорят источники, просто пропали. И тут всплывает неожиданная подробность:

"На Украину из США были выведены десятки миллиардов долларов, которые затем в виде криптовалюты вернулись назад при помощи биржи FTX Crypto. И получили эти деньги демократы".

В американских СМИ тут же разложили все по полочкам. Предположительно, схема отмывания денег выглядит так. Десятки миллиардов долларов, которые Белый дом переводил на Украину под видом так называемой военной помощи, в Киеве инвестировались в биржу FTX, которая уже в криптовалюте возвращала деньги непосредственно Демократической партии. Именно поэтому, считают эксперты, Зеленский бесконечно просит денег. Их у него просто нет.

Республиканцы продолжают настаивать на сокращении помощи Киеву. А конгрессвумен Марджори Тейлор Грин требует устроить тщательную проверку военной помощи, предоставленной Украине.

Учитывая упаднические настроения в США на фоне высокой инфляции, американцев такие заявления только подстегивают. Жители страны придумали даже свое название - "Байденфляция". По телевидению наглядно показывает, как выросли цены. Яйцо - на 43 процента, картофель - на 20, сливочное масло – на 35 процентов. Впрочем, вновь избранная спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в упор не замечает этого.

- Должен ли президент Байден баллотироваться снова?

- Да, я думаю. Байден был великим президентом для нашей страны. Он так многого добился. Добился организации 10 миллионов рабочих мест. Работая с частным сектором. Он сделал так много замечательного, что потребуется много эфирного времени, чтобы обо всем рассказать.

Для этого нужно еще что-нибудь вспомнить. Что у Байдена хорошо получается, так это избегать встреч с российской делегацией. Сначала на Восточноазиатском саммите и вот теперь на G20. Европейские лидеры собираются, как они считают, изолировать Россию. Правда, это не совсем получается. Встречи с министрами иностранных дел и крепкие объятия – все тот же теплый прием на Бали.

В Европе тоже жарко. Огонь ненависти к своему правительству все сильней разгорается в Кишиневе, где снова забастовки. На улицах десятки тысяч человек. Выросшие суммы в счетах за коммунальные услуги, подорожавшие продукты заставляет людей все чаще выходить на пикеты по всей Европе. Экс-руководитель партии "Альтернатива для Германии" сравнивает две платежки за газ. Одна – за летний месяц в прошлом году, другая пришла совсем недавно. Цены выросли ровно в 2 раза.

Санкции, которые все это время принимали лидеры западных стран, не сработали, считает даже министр экономики Германии Робер Хабек:

"Германия уже не выглядит так блестяще, как в былые времена. Вместе с Канцелярией и Федеральным министерством финансов мы в настоящее время в условиях цейтнота разрабатываем очень сложные законы, чтобы обуздать цены на газ и электроэнергию. Мы тратим на это многие миллиарды – и это правильно. И делаем это максимально быстро и легко. Но мы снова и снова убеждаемся, что решения, принятые в условиях цейтнота, приводят к ошибкам".

На улицы Мадрида вышло 200 тысяч человек. Люди считают, что дела в экономике так плохи, что денег не хватает даже на первичную медицинскую помощь. Введенные ЕС санкции против России отразились на всех сферах жизни простых европейцев.

Елена Макарова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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